CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE am Mittag mit KursVerlusten

Die Aktie von CANCOM SE gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die CANCOM SE-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 2,2 Prozent auf 28,65 EUR nach.

Die Aktie notierte um 11:44 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 2,2 Prozent auf 28,65 EUR. Die CANCOM SE-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 28,60 EUR ab. Bei 29,10 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via XETRA 6.176 CANCOM SE-Aktien den Besitzer.

Bei 34,00 EUR markierte der Titel am 06.07.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 18,67 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 21,22 EUR erreichte der Anteilsschein am 12.11.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 25,93 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Zuletzt erhielten CANCOM SE-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,02 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 30,80 EUR für die CANCOM SE-Aktie.

Am 13.05.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS lag bei 0,10 EUR. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,29 EUR ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 6,82 Prozent auf 410,55 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 440,60 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die CANCOM SE-Bilanz für Q2 2025 wird am 12.08.2025 erwartet. Experten kalkulieren am 18.08.2026 mit der Veröffentlichung der Q2 2026-Bilanz von CANCOM SE.

In der CANCOM SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,26 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

