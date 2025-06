dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 19.06.2025 - 15.15 Uhr

ROUNDUP: Airbus punktet auf Luftfahrtmesse - Boeing meldet keine Bestellung

LE BOURGET - Auf der weltgrößten Luftfahrtmesse in Le Bourget bei Paris ist die große Flut an Flugzeugbestellungen ausgeblieben. Der europäische Hersteller Airbus (Airbus SE) gab von Montag bis Donnerstag zusammen mit seinen Kunden Aufträge und Vorverträge über 250 Maschinen bekannt, von denen ein paar schon vorher angekündigt oder verbucht waren. Der kriselnde Anbieter Boeing aus den USA meldete bis zuletzt keine Bestellung, nachdem nur wenige Tage vor der Messe ein Großraumjet vom Typ 787 "Dreamliner" abgestürzt war.

ROUNDUP: EuGH-Generalanwältin fordert Milliardenstrafe für Google

LUXEMBURG - Im Rechtsstreit um die marktbeherrschende Stellung von Google (Alphabet C (ex Google)) bei Smartphones schließt sich die Generalanwältin am Europäischen Gerichtshof (EuGH) der Forderung nach einer Milliardenstrafe an. Googles Einwände gegen die in erster Instanz festgelegte Strafe von über 4,1 Milliarden Euro seien unbegründet, schrieb Generalanwältin Juliane Kokott in ihren Schlussanträgen. Die Meinung der Generalanwältin ist für die Richterinnen und Richter nicht bindend - sie folgen ihr aber häufig.

Deutsche Euroshop will Dividende deutlich anheben - Kurssprung

HAMBURG - Der Einkaufszentren-Betreiber Deutsche Euroshop will seinen Aktionären eine deutlich höhere Dividende auszahlen. Je Aktie sollen nun 2,65 Euro fließen und damit 1,65 Euro mehr als im Mai angekündigt, wie das im SDAX gelistete Unternehmen überraschend am Donnerstag in Hamburg mitteilte. Die Anteilseigner sollen bei der Hauptversammlung am 27. Juni darüber abstimmen. Die Gesellschaft erklärte den Schritt damit, dass ihr aus dem laufenden Betrieb und der Ausgabe einer Anleihe zusätzliche Mittel zugeflossen seien. Der Aktienkurs legte in einem schwachen Markt zuletzt um mehr als fünf Prozent zu.

Keine deutsche Gemeinschaftsbewerbung für KI-Gigafactory

BERLIN - Führende deutsche Technologie-Konzerne haben sich nicht auf ein gemeinsames Konzept für eine europäische KI-Gigafabrik einigen können. Daher werden die Deutsche Telekom, der Cloudanbieter IONOS und die IT-Tochter der Schwarz-Gruppe (Lidl, Kaufland) am Freitag mit konkurrierenden Bewerbungen bei der EU antreten, berichtet der Fachdienst "Tagesspiegel Background Digitalisierung & KI".

Nestle-Verwaltungsratspräsident Paul Bulcke hört zur GV 2026 auf

VEVEY - Nestlé-Verwaltungsratspräsident (Nestlé) Paul Bulcke wird auf der Generalversammlung am 16. April 2026 nicht mehr zur Wiederwahl antreten. Der Verwaltungsrat des Nahrungsmittelkonzerns hat den derzeitigen Vizepräsidenten Pablo Isla zu seinem Nachfolger nominiert.

Vodafone holt neue Finanzchefin von Microsoft

LONDON - Der britische Telekomkonzern Vodafone (Vodafone Group) hat eine Nachfolgerin für den bisherigen Finanzvorstand gefunden. Die Microsoft-Managerin (Microsoft) Pilar López werde am 1. Oktober starten und zum 1. Dezember den Job von Luka Mucic übernehmen. Dieser hatte Anfang Mai angekündigt, Vodafone zu verlassen, da er der neue Chef des im DAX notierten Immobilienkonzerns Vonovia (Vonovia SE) wird. Mucic werde bei Vodafone Ende November offiziell aus dem Amt scheiden.

Medios will eine Million eigene Aktien zurückkaufen - Kurs springt hoch

BERLIN - Das Spezialpharmaunternehmen Medios will bis zu eine Million eigene Aktien zurückkaufen. Pro Anteilschein würden 12,50 Euro gezahlt, teilte das Unternehmen am Mittwochabend mit. Zuvor war das im SDax notierte Papier bei 11,28 Euro aus dem Handel gegangen. Die eine Million Papiere entsprechen 3,9 Prozent des Grundkapitals des Unternehmens.

Sturm und Hagel: 1,3 Milliarden Unwetterschäden an Autos

BERLIN - Unwetter haben Versicherern im vergangenen Jahr Gesamtkosten von rund 1,3 Milliarden Euro verursacht. Insgesamt wurden dabei 340.000 Autos in Deutschland beschädigt, wie der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) mitteilte. Die Schäden reichten demnach von kleinen Dellen und Kratzern bis zur Zerstörung durch umstürzende Bäume oder Überschwemmungen.

Weitere Meldungen

-Robotaxi-Firma Waymo nimmt New Yorker Straßen ins Visier

-Rüstungsexporte für knapp vier Millionen Euro nach Israel

-ROUNDUP/USA und China: Ansehen beschädigt - und der Tourismus leidet

-ROUNDUP/'Hohe Gefahr': Mexiko wappnet sich für Hurrikan 'Erick'

-EU soll nach US-Rückzug neue Klima-Allianzen eingehen

-Jeder Dritte findet digitale Anwendungen zu kompliziert

-Niedersachsen: Bund will Gasförderung vor Borkum ermöglichen

-ROUNDUP: 'Kein Raum für Bezos': Venedig streitet über Promi-Hochzeit

-Zeitdruck beim TV-Poker für WM 2026: Wo landen DFB-Spiele?

-Panne bei 'Starship'-Test: Rakete explodiert vor dem Start

-ROUNDUP: Handyverbote an Schulen - Ja oder Nein?

-'Welt'-Chefredakteurin Wilton verlässt Axel Springer

-EU-Energielabel: Wie gut lässt sich mein Handy reparieren?

-Presse: BVB und Sammer vor Vertragsverlängerung

-ROUNDUP: Regierung Merz genehmigt Rüstungsexporte nach Israel

-Putin warnt Bundesregierung vor Taurus-Lieferung an Ukraine

-Mehrheit für Beschränkung privater Handynutzung an Schulen

-EU-Energielabel für Smartphones und Tablets bald Pflicht

-Markenstreit ums Oktoberfest geht in die heiße Phase

-Kehl-Ansage an BVB-Team: 'Müssen jetzt liefern'

-'Mein Wecker klingelt sehr früh': Kehl gibt Transferupdate°

