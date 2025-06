CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE am Mittwochvormittag im Plus

Optimismus in Frankfurt: SDAX zeigt sich zum Start fester

TecDAX-Papier CANCOM SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein CANCOM SE-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Gewinne in Frankfurt: SDAX zum Handelsende in Grün

Börse Frankfurt in Rot: TecDAX zum Ende des Mittwochshandels in der Verlustzone

TecDAX-Papier CANCOM SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in CANCOM SE von vor 3 Jahren bedeutet

CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE am Mittag mit KursVerlusten

CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE büßt am Dienstagvormittag ein

CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE verliert am Dienstagnachmittag

Aktien von Deutsche Telekom und T-Mobile US fallen - SoftBank verkauft T-Mobile-Anteile im Milliardenwert

Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones gibt schlussendlich nach

Bilanzen: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Termine und Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison

Stocks in Action: SAP, TotalEnergies, HOCHTIEF, SMA Solar, Deutsche Telekom

Mittwochshandel in Europa: Euro STOXX 50 sackt zum Start ab

TecDAX-Papier Bechtle-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Bechtle von vor einem Jahr verloren

DAX 40-Wert Deutsche Telekom-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Deutsche Telekom-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Starke Nachfrage nach Switch 2 treibt Nintendo-Aktie auf Rekordhoch. pbb stoppt US-Aktivitäten und plant Zukauf in Deutschland. Continental gibt italienisches Bremsenwerk an Mutares ab. Airbus hebt Dividende an und bestätigt Ausblick. Amazon-CEO rechnet mit sinkendem Personalbedarf aufgrund KI. VW zeigt fahrerlosen E-Bulli - Zulassung ab 2027 angestrebt.