CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE am Vormittag auf rotem Terrain

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von CANCOM SE. Die Aktionäre schickten das Papier von CANCOM SE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,3 Prozent auf 24,46 EUR.

Die CANCOM SE-Aktie wies um 09:01 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 24,46 EUR abwärts. Die CANCOM SE-Aktie sank bis auf 24,46 EUR. Bei 24,46 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden via XETRA 1.208 CANCOM SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (34,00 EUR) erklomm das Papier am 05.07.2024. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 39,00 Prozent über dem aktuellen Kurs der CANCOM SE-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 21,22 EUR. Dieser Wert wurde am 12.11.2024 erreicht. Mit einem Kursverlust von 13,25 Prozent würde die CANCOM SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 1,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,994 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 29,20 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte CANCOM SE am 12.11.2024. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,28 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,27 EUR je Aktie generiert. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 422,60 Mio. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 1,63 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte CANCOM SE einen Umsatz von 415,83 Mio. EUR eingefahren.

Die CANCOM SE-Bilanz für Q4 2024 wird am 27.03.2025 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je CANCOM SE-Aktie in Höhe von 1,24 EUR im Jahr 2024 aus.

