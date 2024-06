CANCOM SE Aktie News: Anleger trennen sich am Freitagnachmittag vermehrt von CANCOM SE

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von CANCOM SE. Die CANCOM SE-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,3 Prozent auf 31,52 EUR nach.

Das Papier von CANCOM SE befand sich um 15:49 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,3 Prozent auf 31,52 EUR ab. In der Spitze fiel die CANCOM SE-Aktie bis auf 31,34 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 31,82 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 30.538 CANCOM SE-Aktien den Besitzer.

Am 16.05.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 32,98 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 4,63 Prozent über dem aktuellen Kurs der CANCOM SE-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 27.10.2023 (21,26 EUR). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 32,55 Prozent.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 1,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,06 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 37,44 EUR an.

Am 14.05.2024 legte CANCOM SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2024 endete, vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,29 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,28 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 38,69 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 440,60 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 317,68 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Am 13.08.2024 dürfte die Q2 2024-Bilanz von CANCOM SE veröffentlicht werden. Am 13.08.2025 wird CANCOM SE schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2025 präsentieren.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem CANCOM SE-Gewinn in Höhe von 1,43 EUR je Aktie aus.

