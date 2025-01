CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE am Mittag in Rot

CANCOM SE im Blick

Die Aktie von CANCOM SE gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von CANCOM SE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 24,46 EUR.

Die CANCOM SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:45 Uhr 0,2 Prozent im Minus bei 24,46 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die CANCOM SE-Aktie bis auf 24,46 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 24,68 EUR. Von der CANCOM SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 2.488 Stück gehandelt.

Bei 34,00 EUR markierte der Titel am 05.07.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 39,00 Prozent Plus fehlen der CANCOM SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 12.11.2024 Kursverluste bis auf 21,22 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die CANCOM SE-Aktie 15,27 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten CANCOM SE-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,994 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 29,20 EUR für die CANCOM SE-Aktie.

Am 12.11.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,28 EUR, nach 0,27 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 422,60 Mio. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 1,63 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 415,83 Mio. EUR in den Büchern standen.

CANCOM SE wird die nächste Bilanz für Q4 2024 voraussichtlich am 27.03.2025 vorlegen.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 1,24 EUR je CANCOM SE-Aktie.

