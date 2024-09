CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE verteuert sich am Montagnachmittag

Aktie im Blick

Die Aktie von CANCOM SE gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die CANCOM SE-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 28,10 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die CANCOM SE-Papiere um 15:51 Uhr 0,4 Prozent. Den Tageshöchststand markierte die CANCOM SE-Aktie bei 28,12 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 27,88 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten CANCOM SE-Aktien beläuft sich auf 6.069 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 34,00 EUR erreichte der Titel am 05.07.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 21,00 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 21,26 EUR am 27.10.2023. Mit einem Abschlag von mindestens 24,34 Prozent könnte die CANCOM SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,05 EUR. Im Vorjahr hatte CANCOM SE 1,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 33,30 EUR je CANCOM SE-Aktie an.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte CANCOM SE am 13.08.2024. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,20 EUR, nach 0,10 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz wurde auf 394,74 Mio. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 329,35 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2024 dürfte CANCOM SE am 12.11.2024 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2025 rechnen Experten am 13.11.2025.

Den erwarteten Gewinn je CANCOM SE-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 1,37 EUR fest.

