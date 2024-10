CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE am Donnerstagnachmittag gesucht

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von CANCOM SE. Im XETRA-Handel gewannen die CANCOM SE-Papiere zuletzt 0,7 Prozent.

Um 15:52 Uhr sprang die CANCOM SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,7 Prozent auf 25,30 EUR zu. In der Spitze gewann die CANCOM SE-Aktie bis auf 25,64 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 25,30 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 16.112 CANCOM SE-Aktien.

Am 05.07.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 34,00 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 34,39 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 21,26 EUR am 27.10.2023. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 15,97 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Zuletzt erhielten CANCOM SE-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,05 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 33,30 EUR je CANCOM SE-Aktie an.

CANCOM SE ließ sich am 13.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,20 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,10 EUR je Aktie in den Büchern standen. Umsatzseitig wurden 394,74 Mio. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte CANCOM SE 329,35 Mio. EUR umgesetzt.

Am 12.11.2024 dürfte die Q3 2024-Bilanz von CANCOM SE veröffentlicht werden. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2025 rechnen Experten am 13.11.2025.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,36 EUR je CANCOM SE-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

