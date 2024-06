CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE verbilligt sich am Vormittag

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von CANCOM SE gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die CANCOM SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,2 Prozent auf 31,70 EUR ab.

Die Aktionäre schickten das Papier von CANCOM SE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:00 Uhr 0,2 Prozent auf 31,70 EUR. Die CANCOM SE-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 31,70 EUR ab. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 31,70 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 76 CANCOM SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 16.05.2024 auf bis zu 32,98 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der CANCOM SE-Aktie liegt somit 3,88 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 27.10.2023 bei 21,26 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 32,93 Prozent könnte die CANCOM SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

CANCOM SE-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 1,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,06 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 37,44 EUR für die CANCOM SE-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte CANCOM SE am 14.05.2024. Es stand ein EPS von 0,29 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei CANCOM SE noch ein Gewinn pro Aktie von 0,28 EUR in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 440,60 Mio. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte CANCOM SE 317,68 Mio. EUR umgesetzt.

Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von CANCOM SE wird am 13.08.2024 gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2025 rechnen Experten am 13.08.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass CANCOM SE einen Gewinn von 1,43 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur CANCOM SE-Aktie

Mittwochshandel in Frankfurt: SDAX notiert zum Ende des Mittwochshandels im Minus

Freundlicher Handel in Frankfurt: SDAX legt am Mittwochmittag zu

TecDAX-Wert CANCOM SE-Aktie: So viel hätte eine Investition in CANCOM SE von vor einem Jahr abgeworfen