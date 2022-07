CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE verteidigt Stellung am Mittwochvormittag

Die CANCOM SE-Aktie zeigte sich um 27.07.2022 09:22:00 Uhr stabil und notierte im XETRA-Handel bei 31,36 EUR. Die CANCOM SE-Aktie zog in der Spitze bis auf 31,42 EUR an. Die Abwärtsbewegung der CANCOM SE-Aktie ging bis auf 31,18 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 31,18 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 391 CANCOM SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 64,82 EUR erreichte der Titel am 30.11.2021 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die CANCOM SE-Aktie derzeit noch 51,62 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 28,92 EUR ab. Abschläge von 8,44 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 62,80 EUR.

Am 11.08.2022 werden die Q2 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten kalkulieren am 10.08.2023 mit der Veröffentlichung der Q2 2023-Bilanz von CANCOM SE.

