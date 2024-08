CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE verzeichnet am Dienstagmittag Verluste

Kursverlauf

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von CANCOM SE. Die CANCOM SE-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,7 Prozent auf 28,02 EUR.

Die CANCOM SE-Aktie musste um 11:38 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,7 Prozent auf 28,02 EUR. Bei 28,02 EUR markierte die CANCOM SE-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 28,22 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 3.692 CANCOM SE-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.07.2024 bei 34,00 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die CANCOM SE-Aktie derzeit noch 21,34 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 21,26 EUR am 27.10.2023. Derzeit notiert die CANCOM SE-Aktie damit 31,80 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,06 EUR, nach 1,000 EUR im Jahr 2023. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 34,30 EUR für die CANCOM SE-Aktie.

CANCOM SE veröffentlichte am 13.08.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel. CANCOM SE hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,20 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,10 EUR je Aktie gewesen. Das vergangene Quartal hat CANCOM SE mit einem Umsatz von insgesamt 394,74 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 329,35 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 19,85 Prozent gesteigert.

Am 12.11.2024 werden die Q3 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Q3 2025-Finanzergebnisse könnte CANCOM SE möglicherweise am 13.11.2025 präsentieren.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass CANCOM SE ein EPS in Höhe von 1,41 EUR in den Büchern stehen haben wird.

