CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE am Nachmittag schwächer

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von CANCOM SE. Die CANCOM SE-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 1,3 Prozent auf 27,86 EUR nach.

Die Aktionäre schickten das Papier von CANCOM SE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 15:52 Uhr 1,3 Prozent auf 27,86 EUR. Bei 27,86 EUR markierte die CANCOM SE-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 28,22 EUR eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 18.894 CANCOM SE-Aktien.

Bei 34,00 EUR markierte der Titel am 05.07.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 22,04 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 27.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 21,26 EUR. Der derzeitige Kurs der CANCOM SE-Aktie liegt somit 31,04 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR an CANCOM SE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,06 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 34,30 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte CANCOM SE am 13.08.2024. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,20 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,10 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 394,74 Mio. EUR – ein Plus von 19,85 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem CANCOM SE 329,35 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Mit der Q3 2024-Bilanzvorlage von CANCOM SE wird am 12.11.2024 gerechnet. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können CANCOM SE-Anleger Experten zufolge am 13.11.2025 werfen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 1,41 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

