CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE am Vormittag stärker

Die CANCOM SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:22 Uhr in Grün und gewann 0,8 Prozent auf 47,08 EUR. Bei 47,12 EUR erreichte die CANCOM SE-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den Handelstag beging das Papier bei 46,80 EUR. Bisher wurden via XETRA 1.371 CANCOM SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 64,82 EUR markierte der Titel am 30.11.2021 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 27,37 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 45,65 EUR am 07.03.2022. Mit dem aktuellen Kurs notiert die CANCOM SE-Aktie 3,13 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 71,58 EUR für die CANCOM SE-Aktie.

Die Zahlen des am 31.12.2021 abgelaufenen Quartals präsentierte CANCOM SE am 29.03.2022. Das EPS belief sich auf 0,38 EUR gegenüber 0,53 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 356,80 EUR – das entspricht einem Minus von 16,75 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 428,60 EUR in den Büchern gestanden hatten.

CANCOM SE dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2022 voraussichtlich am 12.05.2022 präsentieren. Die Q1 2023-Finanzergebnisse könnte CANCOM SE möglicherweise am 11.05.2023 präsentieren.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,93 EUR je CANCOM SE-Aktie belaufen.

