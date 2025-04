CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE am Vormittag nahezu unverändert

Notierung im Blick

Ohne große Bewegung zeigt sich am Dienstagvormittag die Aktie von CANCOM SE. Die CANCOM SE-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt bei 26,55 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages.

Anleger zeigten sich um 09:00 Uhr bei der CANCOM SE-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 26,55 EUR. Die CANCOM SE-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 26,85 EUR aus. Den tiefsten Stand des Tages markierte die CANCOM SE-Aktie bisher bei 26,55 EUR. Bei 26,65 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 2.020 CANCOM SE-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 06.07.2024 bei 34,00 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 28,06 Prozent. Bei einem Wert von 21,22 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (12.11.2024). Abschläge von 20,08 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR an CANCOM SE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,02 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 30,25 EUR.

Am 31.03.2025 lud CANCOM SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2024 endete. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,22 EUR, nach 0,38 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz wurde auf 479,68 Mio. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 459,87 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird am 13.05.2025 erwartet. Einen Blick in die Q1 2026-Bilanz können CANCOM SE-Anleger Experten zufolge am 07.05.2026 werfen.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass CANCOM SE ein EPS in Höhe von 1,31 EUR in den Büchern stehen haben wird.

