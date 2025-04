Pluszeichen in New York: Börsianer lassen Dow Jones am Dienstagnachmittag steigen

Dow Jones im Fokus

Das macht der Dow Jones am zweiten Tag der Woche.

Am Dienstag tendiert der Dow Jones um 20:00 Uhr via NYSE 0,89 Prozent stärker bei 40.587,16 Punkten. An der Börse sind die im Dow Jones enthaltenen Werte damit 15,414 Bio. Euro wert. In den Handel ging der Dow Jones 0,139 Prozent leichter bei 40.171,74 Punkten, nach 40.227,59 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 40.610,02 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Dienstag 40.222,18 Einheiten.

Dow Jones-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.03.2025, wies der Dow Jones 41.583,90 Punkte auf. Noch vor drei Monaten, am 29.01.2025, erreichte der Dow Jones einen Stand von 44.713,52 Punkten. Vor einem Jahr, am 29.04.2024, verzeichnete der Dow Jones einen Stand von 38.386,09 Punkten.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2025 ein Minus von 4,26 Prozent zu Buche. Bei 45.054,36 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des Dow Jones. Das Jahrestief wurde hingegen bei 36.611,78 Zählern markiert.

Aufsteiger und Absteiger im Dow Jones

Die stärksten Einzelwerte im Dow Jones sind aktuell Sherwin-Williams (+ 5,32 Prozent auf 349,88 USD), Honeywell (+ 5,03 Prozent auf 210,75 USD), Amgen (+ 1,96 Prozent auf 288,63 USD), Merck (+ 1,78 Prozent auf 84,67 USD) und Walt Disney (+ 1,32 Prozent auf 91,35 USD). Die Flop-Titel im Dow Jones sind hingegen UnitedHealth (-2,20 Prozent auf 410,75 USD), Amazon (-0,46 Prozent auf 186,83 USD), McDonalds (-0,44 Prozent auf 315,43 USD), Chevron (-0,25 Prozent auf 139,75 USD) und Nike (-0,21 Prozent auf 57,19 USD).

Dow Jones-Aktien mit dem größten Börsenwert

Die Aktie im Dow Jones mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 13.632.736 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Apple-Aktie sticht im Dow Jones mit einer Marktkapitalisierung von 2,771 Bio. Euro heraus.

KGV und Dividende der Dow Jones-Titel

In diesem Jahr weist die Verizon-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 9,06 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones auf. Verizon lockt Anleger 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 6,45 Prozent.

Redaktion finanzen.net