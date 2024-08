CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE am Donnerstagvormittag im Plus

So entwickelt sich CANCOM SE

Die Aktie von CANCOM SE gehört am Donnerstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die CANCOM SE-Papiere zuletzt 0,1 Prozent.

Werte in diesem Artikel

Das Papier von CANCOM SE legte um 09:04 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,1 Prozent auf 27,82 EUR. Bei 27,82 EUR erreichte die CANCOM SE-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Mit einem Wert von 27,66 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 2.526 CANCOM SE-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 05.07.2024 auf bis zu 34,00 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 22,21 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 21,26 EUR erreichte der Anteilsschein am 27.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der CANCOM SE-Aktie liegt somit 30,86 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass CANCOM SE-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,06 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete CANCOM SE 1,000 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 34,30 EUR an.

Die Zahlen des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte CANCOM SE am 13.08.2024. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,20 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,10 EUR je Aktie in den Büchern standen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 19,85 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 394,74 Mio. EUR umgesetzt, gegenüber 329,35 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum.

Am 12.11.2024 werden die Q3 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz am 13.11.2025.

In der CANCOM SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 1,41 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur CANCOM SE-Aktie

Optimismus in Frankfurt: TecDAX mittags freundlich

TecDAX-Papier CANCOM SE-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in CANCOM SE von vor 3 Jahren verloren

XETRA-Handel: TecDAX verbucht letztendlich Gewinne