CANCOM SE-Aktie nach Insidertrade

Zum 10.02.2023 wurde bei CANCOM SE ein Eigengeschäft einer Führungskraft durchgeführt. CANCOM SE meldete den Insiderdeal am 14.02.2023. Rath Consulting GmbH, in enger Beziehung bei CANCOM SE, fügte am 10.02.2023 3.065 Aktien zu seinem Depot hinzu. Je Papier wurde ein Preis von 32,60 EUR aufgerufen. Die CANCOM SE-Aktie musste dann im FSE-Handel abgeben und fiel um 1,60 Prozent auf 32,68 EUR.

Mit einem Wert von 32,86 EUR bewegte sich die CANCOM SE-Aktie am Tag der Veröffentlichung durch die BaFin letzten Endes auf dem Niveau des Vortages. CANCOM SE wird derzeit am Markt mit 1,18 Mrd. Euro bewertet. Gegenwärtig werden 35.371.900 Aktien frei am Markt gehandelt.

Bei CANCOM SE kam es davor am 25.02.2022 zuletzt zu Eigengeschäften von Führungskräften. CANCOM SE-Weinmann, Regina Aufsichtsrat holte sich 1.000 Aktien für je 50,60 EUR ins Depot.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Cancom SE