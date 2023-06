Canopy Growth Aktie News: Anleger greifen bei Canopy Growth am Donnerstagvormittag zu

Die Canopy Growth-Aktie notierte im BMN-Handel um 09:22 Uhr in Grün und gewann 3,2 Prozent auf 0,793 EUR. Der Kurs der Canopy Growth-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 0,794 EUR zu. Bei 0,794 EUR startete der Titel in den BMN-Handelstag. Zuletzt wechselten via BMN 1.951 Canopy Growth-Aktien den Besitzer.

Bei 4,699 EUR erreichte der Titel am 02.06.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 492,410 Prozent Plus fehlen der Canopy Growth-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 31.05.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 0,739 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Canopy Growth-Aktie derzeit noch 6,808 Prozent Luft nach unten.

Die Bilanz zum am 31.12.2022 abgelaufenen Quartal legte Canopy Growth am 09.02.2023 vor. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,54 CAD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -1,46 CAD je Aktie erwirtschaftet worden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 9,46 Prozent zurück. Hier wurden 101,20 CAD gegenüber 111,77 CAD im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Canopy Growth-Bilanz für Q1 2024 wird am 09.08.2023 erwartet. Schätzungsweise am 13.08.2024 dürfte Canopy Growth die Q1 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

In der Bilanz 2023 dürfte Experten zufolge ein Minus von -5,987 CAD je Canopy Growth-Aktie stehen.

