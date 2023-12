Canopy Growth Aktie News: Canopy Growth am Dienstagvormittag mit positiven Vorzeichen

Aktienentwicklung

Die Aktie von Canopy Growth gehört am Dienstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im Tradegate-Handel legte sie um 4,2 Prozent auf 0,732 EUR zu.

Die Aktie legte um 09:22 Uhr in der Tradegate-Sitzung 4,2 Prozent auf 0,732 EUR zu. Das bisherige Tageshoch markierte die Canopy Growth-Aktie bei 0,739 EUR. Bei 0,703 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via Tradegate 259.575 Canopy Growth-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 05.12.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 4,500 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 514,854 Prozent Plus fehlen der Canopy Growth-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 17.07.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 0,310 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 57,625 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Canopy Growth-Aktie.

Am 09.11.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,43 CAD. Im Vorjahresquartal waren -0,47 CAD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 40,95 Prozent auf 69,60 CAD. Im Vorjahresviertel hatte Canopy Growth 117,86 CAD umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2024 dürfte Canopy Growth am 15.02.2024 vorlegen.

In der Bilanz 2024 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,457 CAD je Canopy Growth-Aktie stehen.

