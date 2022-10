Canopy Growth Aktie News: Canopy Growth am Vormittag freundlich

Die Aktie legte um 09:22 Uhr in der Frankfurt-Sitzung 3,0 Prozent auf 3,09 EUR zu. Die Canopy Growth-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 3,09 EUR aus. Zum Frankfurt-Handelsstart notierte das Papier bei 3,09 EUR.

Mit einem Kursgewinn bis auf 13,87 EUR erreichte der Titel am 15.11.2021 ein 52-Wochen-Hoch. 77,71 Prozent Plus fehlen der Canopy Growth-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 2,19 EUR fiel das Papier am 14.07.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 41,38 Prozent könnte die Canopy Growth-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Canopy Growth ließ sich am 05.08.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -5,23 CAD. Im Vorjahresquartal hatten 0,84 CAD je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Canopy Growth mit einem Umsatz von insgesamt 110,12 CAD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 136,20 CAD erwirtschaftet worden waren, um 19,15 Prozent verringert.

Am 09.11.2022 werden die Q2 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten erwarten die Q2 2024-Kennzahlen am 15.11.2023.

Laut Analysten dürfte Canopy Growth im Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -5,698 CAD einfahren.

