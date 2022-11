Canopy Growth Aktie News: Canopy Growth tendiert am Donnerstagvormittag südwärts

Der Canopy Growth-Aktie ging im Frankfurt-Handel die Puste aus. Um 09:22 Uhr verlor das Papier 1,1 Prozent auf 3,20 EUR. Die Canopy Growth-Aktie gab in der Spitze bis auf 3,20 EUR nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 3,20 EUR.

Bei einem Wert von 13,87 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (15.11.2021). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 76,90 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei einem Wert von 2,19 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (14.07.2022). Der aktuelle Kurs der Canopy Growth-Aktie ist somit 46,55 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Canopy Growth ließ sich am 09.11.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,47 CAD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Canopy Growth ein EPS von -0,03 CAD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Canopy Growth im vergangenen Quartal 117,86 CAD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 10,28 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Canopy Growth 131,37 CAD umsetzen können.

Die kommende Q3 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 09.02.2023 veröffentlicht. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2024-Bilanz auf den 15.11.2023.

2023 dürfte Canopy Growth einen Verlust von -5,785 CAD verbuchen, davon gehen Experten aus.

