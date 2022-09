Canopy Growth Aktie News: Canopy Growth am Freitagvormittag leichter

Die Canopy Growth-Aktie stand in der Frankfurt-Sitzung um 09:22 Uhr 2,7 Prozent im Minus bei 3,40 EUR. Bei 3,40 EUR markierte die Canopy Growth-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke stand der Titel bei 3,40 EUR.

Am 15.11.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 13,87 EUR an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Canopy Growth-Aktie somit 75,46 Prozent niedriger. Am 14.07.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 2,19 EUR ab. Derzeit notiert die Canopy Growth-Aktie damit 55,65 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Canopy Growth gewährte am 05.08.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2022 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie wurde auf -5,23 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Canopy Growth ein Ergebnis je Aktie von 0,84 CAD vermeldet. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 110,12 CAD – eine Minderung von 19,15 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 136,20 CAD eingefahren.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird für den 09.11.2022 terminiert. Die Q2 2024-Finanzergebnisse könnte Canopy Growth möglicherweise am 15.11.2023 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Canopy Growth einen Verlust von -5,759 CAD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

