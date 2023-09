Canopy Growth Aktie News: Canopy Growth am Freitagvormittag billiger

Canopy Growth im Fokus

Die Aktie von Canopy Growth gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Canopy Growth befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im Tradegate-Handel 1,1 Prozent auf 0,720 EUR ab.

Die Canopy Growth-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung um 09:21 Uhr 1,1 Prozent im Minus bei 0,720 EUR. In der Spitze büßte die Canopy Growth-Aktie bis auf 0,710 EUR ein. Mit einem Wert von 0,721 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der Canopy Growth-Aktie belief sich zuletzt auf 68.475 Aktien.

Am 05.12.2022 markierte das Papier bei 4,500 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 524,931 Prozent könnte die Canopy Growth-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 0,310 EUR fiel das Papier am 17.07.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Canopy Growth-Aktie derzeit noch 56,931 Prozent Luft nach unten.

Canopy Growth gewährte am 09.08.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie lag bei -0,07 CAD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -5,23 CAD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 1,26 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 108,73 CAD. Im Vorjahreszeitraum waren 110,12 CAD in den Büchern gestanden.

Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 09.11.2023 veröffentlicht. Die Veröffentlichung der Canopy Growth-Ergebnisse für Q2 2025 erwarten Experten am 13.11.2024.

Laut Analysten dürfte Canopy Growth im Jahr 2024 einen Verlust in Höhe von -0,453 CAD einfahren.

