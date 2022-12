Canopy Growth Aktie News: Canopy Growth am Mittag mit KursVerlusten

Die Canopy Growth-Aktie notierte im Frankfurt-Handel um 12:22 Uhr mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 2,27 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Canopy Growth-Aktie bei 2,26 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 2,26 EUR. Von der Canopy Growth-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 2.171 Stück gehandelt.

Bei 8,70 EUR erreichte der Titel am 27.12.2021 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 73,91 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 20.12.2022 (2,17 EUR). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 4,54 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Am 09.11.2022 hat Canopy Growth die Kennzahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,47 CAD. Im Vorjahresquartal hatten -0,03 CAD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Canopy Growth in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 10,28 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 117,86 CAD. Im Vorjahresviertel waren 131,37 CAD in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2023 dürfte Canopy Growth am 09.02.2023 vorlegen. Die Vorlage der Q3 2024-Ergebnisse wird von Experten am 15.02.2024 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass Canopy Growth im Jahr 2023 -5,784 CAD je Aktie Verlust verbuchen wird.

