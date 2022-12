Canopy Growth Aktie News: Canopy Growth verzeichnet am Nachmittag Verluste

Die Canopy Growth-Aktie wies um 04:22 Uhr Verluste aus. Im Frankfurt-Handel ging es für das Papier um 2,3 Prozent auf 2,12 EUR abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Canopy Growth-Aktie bisher bei 2,12 EUR. Die Frankfurt-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 2,13 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 3.742 Canopy Growth-Aktien umgesetzt.

Bei 8,70 EUR erreichte der Titel am 27.12.2021 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 75,69 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 23.12.2022 (2,12 EUR). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 0,00 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Canopy Growth gewährte am 09.11.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals. Canopy Growth vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,47 CAD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,03 CAD je Aktie erwirtschaftet. Mit einem Umsatz von 117,86 CAD, gegenüber 131,37 CAD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 10,28 Prozent präsentiert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 09.02.2023 erfolgen. Schätzungsweise am 15.02.2024 dürfte Canopy Growth die Q3 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Verlust 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -5,784 CAD je Canopy Growth-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Canopy Growth-Aktie

Cannabis-Konzern bekommt bekannten Investor: Canopy Growth-Gründer steigt bei SynBiotic ein

Canopy Growth weitet seinen Verlust weiter aus - Canopy-Aktie an der NASDAQ dennoch fester

Ausblick: Canopy Growth legt Quartalsergebnis vor

Ausgewählte Hebelprodukte auf Canopy Growth Corp Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Canopy Growth Corp Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Canopy Growth Corp

Bildquellen: Jarretera / Shutterstock.com