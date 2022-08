Canopy Growth Aktie News: Anleger greifen bei Canopy Growth am Vormittag zu

Die Canopy Growth-Aktie konnte um 09:22 Uhr im Stuttgart-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 4,17 EUR. Im Tageshoch stieg die Canopy Growth-Aktie bis auf 4,29 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 4,16 EUR. Zuletzt wechselten via Stuttgart 254 Canopy Growth-Aktien den Besitzer.

Am 27.08.2021 markierte das Papier bei 15,26 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 72,70 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Anteilsschein verbuchte am 14.07.2022 Kursverluste bis auf 2,13 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Canopy Growth-Aktie 95,36 Prozent sinken.

Die Zahlen des am 30.06.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Canopy Growth am 05.08.2022. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -5,23 CAD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,84 CAD erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite hat Canopy Growth im vergangenen Quartal 110,12 CAD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 19,15 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Canopy Growth 136,20 CAD umsetzen können.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2023 dürfte Canopy Growth am 09.11.2022 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2024-Bilanz auf den 15.11.2023.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2023 -5,264 CAD je Aktie in den Canopy Growth-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Jarretera / Shutterstock.com