Canopy Growth Aktie News: Canopy Growth gewinnt am Mittwochmittag an Fahrt

Die Aktie von Canopy Growth gehört am Mittwochmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt sprang die Canopy Growth-Aktie im Tradegate-Handel an und legte um 2,4 Prozent auf 0,896 EUR zu.

Die Aktionäre schickten das Papier von Canopy Growth nach oben. Im Tradegate-Handel gewann die Aktie um 12:00 Uhr 2,4 Prozent auf 0,896 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Canopy Growth-Aktie bei 0,903 EUR. Bei 0,898 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der Canopy Growth-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 288.756 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 05.12.2022 bei 4,500 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 402,288 Prozent hinzugewinnen. Am 17.07.2023 gab der Anteilsschein bis auf 0,310 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 65,383 Prozent könnte die Canopy Growth-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Canopy Growth ließ sich am 09.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,07 CAD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Canopy Growth ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -5,23 CAD in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 1,26 Prozent auf 108,73 CAD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 110,12 CAD gelegen.

Die Canopy Growth-Bilanz für Q2 2024 wird am 09.11.2023 erwartet. Am 13.11.2024 wird Canopy Growth schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2025 präsentieren.

Experten prognostizieren für das Jahr 2024 einen Verlust in Höhe von -0,438 CAD je Canopy Growth-Aktie.

