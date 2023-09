Canopy Growth Aktie News: Canopy Growth macht am Mittwochvormittag Boden gut

Kursverlauf

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Canopy Growth. Die Canopy Growth-Aktie konnte zuletzt im Tradegate-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 0,880 EUR.

Die Canopy Growth-Aktie notierte im Tradegate-Handel um 09:21 Uhr in Grün und gewann 0,5 Prozent auf 0,880 EUR. In der Spitze gewann die Canopy Growth-Aktie bis auf 0,903 EUR. Den Tradegate-Handel startete das Papier bei 0,898 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Canopy Growth-Aktien beläuft sich auf 65.830 Stück.

Am 05.12.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 4,500 EUR an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 411,307 Prozent. Am 17.07.2023 gab der Anteilsschein bis auf 0,310 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 64,761 Prozent könnte die Canopy Growth-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Zahlen des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Canopy Growth am 09.08.2023. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,07 CAD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -5,23 CAD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 108,73 CAD – eine Minderung von 1,26 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 110,12 CAD eingefahren.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 09.11.2023 terminiert. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz auf den 13.11.2024.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2024 -0,438 CAD je Aktie in den Canopy Growth-Büchern.

