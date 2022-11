Canopy Growth Aktie News: Anleger schicken Canopy Growth am Nachmittag ins Plus

Im Frankfurt-Handel gewannen die Canopy Growth-Papiere um 04:22 Uhr 3,5 Prozent. Die Canopy Growth-Aktie legte bis auf 3,52 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den Frankfurt-Handel startete das Papier bei 3,47 EUR. Bisher wurden heute 1.357 Canopy Growth-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (10,70 EUR) erklomm das Papier am 26.11.2021. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Canopy Growth-Aktie mit einem Kursplus von 67,11 Prozent wieder erreichen. Am 14.07.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 2,19 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 61,00 Prozent würde die Canopy Growth-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Am 09.11.2022 hat Canopy Growth in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2022 – vorgestellt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,47 CAD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Canopy Growth -0,03 CAD je Aktie generiert. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 10,28 Prozent auf 117,86 CAD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 131,37 CAD erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 09.02.2023 dürfte Canopy Growth Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 15.02.2024 mit der Veröffentlichung der Q3 2024-Bilanz von Canopy Growth.

Der Verlust 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -5,785 CAD je Canopy Growth-Aktie belaufen.

