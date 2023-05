Canopy Growth Aktie News: Canopy Growth am Montagnachmittag ohne große Veränderung

Anleger zeigten sich um 01:56 Uhr bei der Canopy Growth-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im NASDAQ Bsc-Handel nahezu unverändert bei 0,878 USD. Der Kurs der Canopy Growth-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 0,904 USD zu. Die höchsten Verluste verbuchte die Canopy Growth-Aktie bis auf 0,830 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 0,889 USD. Über NASDAQ Bsc wurden im bisherigen Handelsverlauf 16.342.422 Canopy Growth-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Mit einem Kursgewinn bis auf 5,610 USD erreichte der Titel am 27.05.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Canopy Growth-Aktie somit 84,349 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 0,830 USD. Dieser Wert wurde am 26.05.2023 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 5,467 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Canopy Growth-Aktie.

Canopy Growth gewährte am 09.02.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2022 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,54 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Canopy Growth ein Ergebnis je Aktie von -1,46 CAD vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Canopy Growth in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 9,46 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 101,20 CAD. Im Vorjahresviertel waren 111,77 CAD in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 30.05.2023 dürfte Canopy Growth Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2025-Bilanz auf den 13.08.2024.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Canopy Growth 2023 einen Verlust in Höhe von -5,987 CAD ausweisen wird.

