CareCloud gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

CareCloud hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 14.03.2022 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2021 abgelaufen war.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,010 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,260 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 17,06 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 37,5 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 32,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

In Sachen EPS wurde für das Geschäftsjahr ein Verlust von 0,770 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte CareCloud -1,790 USD je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite hat CareCloud im vergangenen Geschäftsjahr 139,60 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 32,80 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte CareCloud 105,12 Millionen USD umsetzen können.

Die Erwartungen der Analysten für das abgelaufene Gesamtjahr hatten bei einem Verlust von 0,990 USD je Aktie gelegen. Die Umsatzschätzung für das Gesamtjahr hatten sie auf 138,47 Millionen USD beziffert.

Redaktion finanzen.net