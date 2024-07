Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec am Mittag mit roten Vorzeichen

Carl Zeiss Meditec im Fokus

Die Aktie von Carl Zeiss Meditec gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,7 Prozent auf 65,20 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Carl Zeiss Meditec nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:47 Uhr 0,7 Prozent auf 65,20 EUR. Im Tief verlor die Carl Zeiss Meditec-Aktie bis auf 65,20 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 66,70 EUR. Zuletzt wechselten 36.820 Carl Zeiss Meditec-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (123,75 EUR) erklomm das Papier am 14.03.2024. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 89,80 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 24.06.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 62,30 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 4,45 Prozent.

Experten gehen davon aus, dass Carl Zeiss Meditec-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,936 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Carl Zeiss Meditec 1,10 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 84,38 EUR.

Carl Zeiss Meditec veröffentlichte am 09.12.2016 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2016 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 0,38 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Carl Zeiss Meditec 0,38 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz wurde auf 289,77 Mio. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 289,77 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Am 06.08.2024 werden die Q3 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Schätzungsweise am 07.08.2025 dürfte Carl Zeiss Meditec die Q3 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

In der Carl Zeiss Meditec-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 2,18 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

