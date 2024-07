Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec am Vormittag mit Aufschlag

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Carl Zeiss Meditec zählt am Montagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt wies die Carl Zeiss Meditec-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 66,10 EUR nach oben.

Die Aktie notierte um 09:07 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,7 Prozent auf 66,10 EUR zu. Der Kurs der Carl Zeiss Meditec-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 66,75 EUR zu. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 66,70 EUR. Bisher wurden via XETRA 3.900 Carl Zeiss Meditec-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 123,75 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (14.03.2024). 87,22 Prozent Plus fehlen der Carl Zeiss Meditec-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 24.06.2024 (62,30 EUR). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 5,75 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem im Jahr 2023 1,10 EUR an Carl Zeiss Meditec-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,936 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Carl Zeiss Meditec-Aktie bei 84,38 EUR.

Am 09.12.2016 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2016 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,38 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,38 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 289,77 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 289,77 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2024 dürfte Carl Zeiss Meditec am 06.08.2024 präsentieren. Die Q3 2025-Finanzergebnisse könnte Carl Zeiss Meditec möglicherweise am 07.08.2025 präsentieren.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Carl Zeiss Meditec-Gewinn in Höhe von 2,18 EUR je Aktie aus.

