Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec am Vormittag mit kaum veränderter Tendenz

Im XETRA-Handel kam die Carl Zeiss Meditec-Aktie um 01.08.2022 09:22:00 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 142,00 EUR. Die Carl Zeiss Meditec-Aktie legte bis auf 142,55 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Der Kurs der Carl Zeiss Meditec-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 142,00 EUR nach. Den Handelstag beging das Papier bei 142,30 EUR. Bisher wurden via XETRA 1.557 Carl Zeiss Meditec-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 18.09.2021 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 202,00 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 29,70 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 22.06.2022 (104,55 EUR). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 35,82 Prozent.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 174,14 EUR für die Carl Zeiss Meditec-Aktie.

Am 13.05.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,01 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,61 EUR erwirtschaftet worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 445,23 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 11,74 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Carl Zeiss Meditec einen Umsatz von 398,46 EUR eingefahren.

Die kommende Q3 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 05.08.2022 veröffentlicht. Die Vorlage der Q3 2023-Ergebnisse wird von Experten am 11.08.2023 erwartet.

Experten taxieren den Carl Zeiss Meditec-Gewinn für das Jahr 2022 auf 2,81 EUR je Aktie.

