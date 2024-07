Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec am Nachmittag gefragt

Aktie im Fokus

Die Aktie von Carl Zeiss Meditec gehört am Mittwochnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,6 Prozent auf 65,20 EUR zu.

Das Papier von Carl Zeiss Meditec konnte um 15:51 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 65,20 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Carl Zeiss Meditec-Aktie bei 66,10 EUR. Bei 65,00 EUR eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten Carl Zeiss Meditec-Aktien beläuft sich auf 69.866 Stück.

Am 14.03.2024 erreichte der Anteilsschein mit 123,75 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Carl Zeiss Meditec-Aktie ist somit 89,80 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 62,30 EUR. Dieser Wert wurde am 24.06.2024 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Carl Zeiss Meditec-Aktie 4,45 Prozent sinken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,936 EUR. Im Vorjahr hatte Carl Zeiss Meditec 1,10 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 80,13 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.09.2016 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Carl Zeiss Meditec am 09.12.2016. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,38 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,38 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 289,77 Mio. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 289,77 Mio. EUR.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2024 dürfte Carl Zeiss Meditec am 06.08.2024 präsentieren. Am 07.08.2025 wird Carl Zeiss Meditec schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2025 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Carl Zeiss Meditec-Aktie in Höhe von 2,18 EUR im Jahr 2024 aus.

