Carl Zeiss Meditec Aktie News: Investoren trennen sich am Freitagmittag vermehrt von Carl Zeiss Meditec

Die Aktie von Carl Zeiss Meditec gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Carl Zeiss Meditec-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 1,9 Prozent auf 50,80 EUR nach.

Die Aktie verlor um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,9 Prozent auf 50,80 EUR. Im Tief verlor die Carl Zeiss Meditec-Aktie bis auf 49,96 EUR. Bei 51,55 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 81.839 Carl Zeiss Meditec-Aktien umgesetzt.

Am 05.04.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 111,80 EUR an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 120,08 Prozent. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 15.01.2025 bei 44,28 EUR. Mit Abgaben von 12,83 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenausschüttung für Carl Zeiss Meditec-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,600 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,692 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Carl Zeiss Meditec-Aktie bei 62,58 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Carl Zeiss Meditec am 09.12.2016 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,38 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,38 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 289,77 Mio. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 289,77 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Mit der Q2 2025-Bilanzvorlage von Carl Zeiss Meditec wird am 14.05.2025 gerechnet. Die Veröffentlichung der Carl Zeiss Meditec-Ergebnisse für Q2 2026 erwarten Experten am 13.05.2026.

In der Carl Zeiss Meditec-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,94 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

