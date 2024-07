Carl Zeiss Meditec Aktie News: Anleger schicken Carl Zeiss Meditec am Donnerstagmittag ins Plus

Blick auf Carl Zeiss Meditec-Kurs

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Carl Zeiss Meditec. Das Papier von Carl Zeiss Meditec konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 65,45 EUR.

Die Aktie notierte um 11:42 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,7 Prozent auf 65,45 EUR zu. Die Carl Zeiss Meditec-Aktie zog in der Spitze bis auf 65,95 EUR an. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 65,65 EUR. Bisher wurden heute 22.139 Carl Zeiss Meditec-Aktien gehandelt.

Am 14.03.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 123,75 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Carl Zeiss Meditec-Aktie mit einem Kursplus von 89,08 Prozent wieder erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 24.06.2024 auf bis zu 62,30 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Carl Zeiss Meditec-Aktie mit einem Verlust von 4,81 Prozent wieder erreichen.

Nach 1,10 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,936 EUR je Carl Zeiss Meditec-Aktie. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 80,13 EUR je Carl Zeiss Meditec-Aktie aus.

Am 09.12.2016 legte Carl Zeiss Meditec die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2016 endete, vor. Es stand ein EPS von 0,38 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Carl Zeiss Meditec noch ein Gewinn pro Aktie von 0,38 EUR in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 289,77 Mio. EUR – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 289,77 Mio. EUR eingefahren.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird am 06.08.2024 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2025-Bilanz auf den 07.08.2025.

Experten gehen davon aus, dass Carl Zeiss Meditec im Jahr 2024 2,13 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

