Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec am Vormittag auf rotem Terrain

Notierung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Carl Zeiss Meditec. Die Carl Zeiss Meditec-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,8 Prozent auf 63,30 EUR abwärts.

Der Carl Zeiss Meditec-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:05 Uhr verlor das Papier 1,8 Prozent auf 63,30 EUR. In der Spitze büßte die Carl Zeiss Meditec-Aktie bis auf 63,10 EUR ein. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 63,50 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 2.377 Carl Zeiss Meditec-Aktien den Besitzer.

Am 14.03.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 123,75 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 95,50 Prozent Plus fehlen der Carl Zeiss Meditec-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 59,05 EUR ab. Der derzeitige Kurs der Carl Zeiss Meditec-Aktie liegt somit 7,20 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für Carl Zeiss Meditec-Aktionäre betrug im Jahr 2023 1,10 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,893 EUR belaufen. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 71,63 EUR.

Am 09.12.2016 lud Carl Zeiss Meditec zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2016 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,38 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,38 EUR je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Carl Zeiss Meditec in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 289,77 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 289,77 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Carl Zeiss Meditec wird die nächste Bilanz für Q4 2024 voraussichtlich am 11.12.2024 vorlegen. Experten erwarten die Q4 2025-Kennzahlen am 05.12.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 1,94 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

