Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec verliert am Donnerstagmittag

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Carl Zeiss Meditec. Die Carl Zeiss Meditec-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 3,7 Prozent im Minus bei 58,45 EUR.

Die Aktie verlor um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 3,7 Prozent auf 58,45 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Carl Zeiss Meditec-Aktie bis auf 58,15 EUR. Bei 60,50 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Carl Zeiss Meditec-Aktien beläuft sich auf 75.235 Stück.

Am 14.03.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 123,75 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 111,72 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 05.09.2024 bei 58,15 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 0,51 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Carl Zeiss Meditec-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 1,10 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,893 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 71,63 EUR je Carl Zeiss Meditec-Aktie aus.

Carl Zeiss Meditec gewährte am 09.12.2016 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2016 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,38 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,38 EUR je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat Carl Zeiss Meditec 289,77 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 289,77 Mio. EUR umgesetzt worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2024 dürfte Carl Zeiss Meditec am 11.12.2024 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz auf den 05.12.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 1,94 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

