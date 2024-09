Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec verliert am Donnerstagnachmittag

Blick auf Carl Zeiss Meditec-Kurs

Die Aktie von Carl Zeiss Meditec gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Carl Zeiss Meditec nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 3,4 Prozent auf 58,65 EUR.

Die Carl Zeiss Meditec-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 15:51 Uhr um 3,4 Prozent auf 58,65 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte Carl Zeiss Meditec-Aktie bei 58,15 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 60,50 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 120.894 Carl Zeiss Meditec-Aktien.

Am 14.03.2024 markierte das Papier bei 123,75 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Carl Zeiss Meditec-Aktie derzeit noch 111,00 Prozent Luft nach oben. Am 05.09.2024 gab der Anteilsschein bis auf 58,15 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Carl Zeiss Meditec-Aktie damit 0,86 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem im Jahr 2023 1,10 EUR an Carl Zeiss Meditec-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,893 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 71,63 EUR.

Carl Zeiss Meditec gewährte am 09.12.2016 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2016 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,38 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Carl Zeiss Meditec ein EPS von 0,38 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde auf 289,77 Mio. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 289,77 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Am 11.12.2024 werden die Q4 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2025-Bilanz auf den 05.12.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Carl Zeiss Meditec-Gewinn in Höhe von 1,94 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Carl Zeiss Meditec-Aktie

Verluste in Frankfurt: MDAX beendet die Sitzung mit Verlusten

Handel in Frankfurt: TecDAX schließt mit Verlusten

Minuszeichen in Frankfurt: So performt der MDAX am Nachmittag