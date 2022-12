Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec tendiert am Montagmittag auf rotem Terrain

Die Aktionäre schickten das Papier von Carl Zeiss Meditec nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 12:22 Uhr 1,3 Prozent auf 130,35 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Carl Zeiss Meditec-Aktie bis auf 129,55 EUR. Mit einem Wert von 132,10 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der Carl Zeiss Meditec-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 12.836 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 188,50 EUR erreichte der Titel am 16.12.2021 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 30,85 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 28.09.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 101,75 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Carl Zeiss Meditec-Aktie derzeit noch 28,11 Prozent Luft nach unten.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 162,83 EUR für die Carl Zeiss Meditec-Aktie.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Carl Zeiss Meditec am 13.05.2022. Das EPS wurde auf 1,01 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,61 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 445,23 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 11,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 398,46 EUR in den Büchern standen.

Am 09.12.2022 dürfte die Q4 2022-Bilanz von Carl Zeiss Meditec veröffentlicht werden. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2023-Bilanz auf den 08.12.2023.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2022 auf 2,84 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Carl Zeiss Meditec