Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec am Mittag mit Kursabschlägen

Die Aktie von Carl Zeiss Meditec gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Carl Zeiss Meditec befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,3 Prozent auf 59,05 EUR ab.

Die Carl Zeiss Meditec-Aktie notierte um 11:45 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,3 Prozent auf 59,05 EUR. Das Tagestief markierte die Carl Zeiss Meditec-Aktie bei 58,50 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 59,45 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 27.037 Carl Zeiss Meditec-Aktien den Besitzer.

Bei 123,75 EUR markierte der Titel am 14.03.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 109,57 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Carl Zeiss Meditec-Aktie. Am 05.09.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 58,15 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Carl Zeiss Meditec-Aktie ist somit 1,52 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Carl Zeiss Meditec-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 1,10 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,893 EUR aus. Analysten bewerten die Carl Zeiss Meditec-Aktie im Durchschnitt mit 71,63 EUR.

Am 09.12.2016 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2016 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS lag bei 0,38 EUR. Im letzten Jahr hatte Carl Zeiss Meditec einen Gewinn von 0,38 EUR je Aktie eingefahren. Umsatzseitig standen 289,77 Mio. EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Carl Zeiss Meditec 289,77 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Carl Zeiss Meditec dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2024 voraussichtlich am 11.12.2024 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz auf den 05.12.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 1,94 EUR je Carl Zeiss Meditec-Aktie.

