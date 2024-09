Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec am Freitagvormittag nahe Vortagesschluss

Aktie im Blick

Ohne große Bewegung zeigt sich am Freitagvormittag die Aktie von Carl Zeiss Meditec. Im XETRA-Handel kam die Carl Zeiss Meditec-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 59,20 EUR.

Kaum Ausschläge verzeichnete die Carl Zeiss Meditec-Aktie im XETRA-Handel und tendierte um 09:07 Uhr bei 59,20 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Carl Zeiss Meditec-Aktie bei 59,60 EUR. In der Spitze büßte die Carl Zeiss Meditec-Aktie bis auf 59,20 EUR ein. Bei 59,45 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Carl Zeiss Meditec-Aktien beläuft sich auf 2.204 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 123,75 EUR erreichte der Titel am 14.03.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 109,04 Prozent könnte die Carl Zeiss Meditec-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 05.09.2024 bei 58,15 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Carl Zeiss Meditec-Aktie mit einem Verlust von 1,77 Prozent wieder erreichen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,893 EUR. Im Vorjahr hatte Carl Zeiss Meditec 1,10 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel der Carl Zeiss Meditec-Aktie wird bei 71,63 EUR angegeben.

Carl Zeiss Meditec veröffentlichte am 09.12.2016 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2016 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS belief sich auf 0,38 EUR gegenüber 0,38 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 289,77 Mio. EUR – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 289,77 Mio. EUR eingefahren.

Die Carl Zeiss Meditec-Bilanz für Q4 2024 wird am 11.12.2024 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2025 rechnen Experten am 05.12.2025.

In der Carl Zeiss Meditec-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 1,94 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

