Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec am Mittag auf grünem Terrain

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Carl Zeiss Meditec zählt am Dienstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt sprang die Carl Zeiss Meditec-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 2,4 Prozent auf 48,68 EUR zu.

Werte in diesem Artikel

Die Aktie legte um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 2,4 Prozent auf 48,68 EUR zu. Die Carl Zeiss Meditec-Aktie legte bis auf 49,04 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 47,54 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 39.390 Carl Zeiss Meditec-Aktien umgesetzt.

Bei 123,75 EUR markierte der Titel am 14.03.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 154,21 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Kursverluste drückten das Papier am 20.12.2024 auf bis zu 45,02 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Carl Zeiss Meditec-Aktie 8,13 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 1,10 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,785 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 63,06 EUR je Carl Zeiss Meditec-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2016 abgelaufenen Quartal legte Carl Zeiss Meditec am 09.12.2016 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,38 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Carl Zeiss Meditec ein EPS von 0,38 EUR je Aktie vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Carl Zeiss Meditec in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 289,77 Mio. EUR im Vergleich zu 289,77 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Am 12.02.2025 werden die Q1 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Schätzungsweise am 06.02.2026 dürfte Carl Zeiss Meditec die Q1 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 2,19 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

