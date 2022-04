Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec am Donnerstagmittag im Aufwind

Die Carl Zeiss Meditec-Aktie konnte um 12:22 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,2 Prozent auf 144,95 EUR. Der Kurs der Carl Zeiss Meditec-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 145,70 EUR zu. Bei 144,20 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 13.554 Carl Zeiss Meditec-Aktien umgesetzt.

Am 18.09.2021 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 202,00 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 39,36 Prozent über dem aktuellen Kurs der Carl Zeiss Meditec-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 24.02.2022 bei 118,10 EUR. Mit Abgaben von 18,52 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 184,71 EUR.

Am 11.02.2022 hat Carl Zeiss Meditec die Kennzahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 0,42 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,52 EUR je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Carl Zeiss Meditec in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 10,07 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 368,90 Millionen EUR im Vergleich zu 410,20 Millionen EUR im Vorjahresquartal.

Die Kennzahlen für Q1 2022 dürfte Carl Zeiss Meditec am 11.02.2022 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2023-Bilanz auf den 10.02.2023.

Von Analysten wird erwartet, dass Carl Zeiss Meditec im Jahr 2023 3,21 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Carl Zeiss Meditec-Aktie

Carl Zeiss Meditec-Aktie in Rot: Zeiss Meditec beschließt Dividende - und plant Übernahmen

Zeiss-Aktie im Aufwind: UBS zuversichtlich für Carl Zeiss Meditec

Februar 2022: So haben Analysten ihre Einstufung der Carl Zeiss Meditec-Aktie angepasst

Ausgewählte Hebelprodukte auf Carl Zeiss Meditec AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf Carl Zeiss Meditec AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Hebel KO Emittent Laufzeit Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf Carl Zeiss Meditec AG

Bildquellen: Carl Zeiss Meditec