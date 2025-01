Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec wird am Mittwochmittag ausgebremst

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Carl Zeiss Meditec. Das Papier von Carl Zeiss Meditec gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,9 Prozent auf 47,50 EUR abwärts.

Die Carl Zeiss Meditec-Aktie musste um 11:48 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,9 Prozent auf 47,50 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Carl Zeiss Meditec-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 46,76 EUR aus. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 47,62 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Carl Zeiss Meditec-Aktien beläuft sich auf 91.487 Stück.

Am 14.03.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 123,75 EUR an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Carl Zeiss Meditec-Aktie derzeit noch 160,53 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 45,02 EUR am 20.12.2024. Mit einem Abschlag von mindestens 5,22 Prozent könnte die Carl Zeiss Meditec-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem im Jahr 2023 1,10 EUR an Carl Zeiss Meditec-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,785 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 61,19 EUR für die Carl Zeiss Meditec-Aktie.

Die Zahlen des am 30.09.2016 abgelaufenen Quartals präsentierte Carl Zeiss Meditec am 09.12.2016. Es stand ein EPS von 0,38 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Carl Zeiss Meditec noch ein Gewinn pro Aktie von 0,38 EUR in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 289,77 Mio. EUR – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 289,77 Mio. EUR eingefahren.

Die kommende Q1 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 12.02.2025 veröffentlicht. Experten kalkulieren am 06.02.2026 mit der Veröffentlichung der Q1 2026-Bilanz von Carl Zeiss Meditec.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,19 EUR je Carl Zeiss Meditec-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

