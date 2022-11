Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec verzeichnet am Dienstagvormittag Verluste

Das Papier von Carl Zeiss Meditec gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:22 Uhr ging es um 0,2 Prozent auf 119,25 EUR abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die Carl Zeiss Meditec-Aktie bis auf 118,20 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 119,05 EUR. Der Tagesumsatz der Carl Zeiss Meditec-Aktie belief sich zuletzt auf 1.076 Aktien.

Bei einem Wert von 191,05 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (22.11.2021). Der derzeitige Kurs der Carl Zeiss Meditec-Aktie liegt somit 37,58 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 28.09.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 101,75 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Carl Zeiss Meditec-Aktie 17,20 Prozent sinken.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 165,50 EUR aus.

Am 13.05.2022 lud Carl Zeiss Meditec zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2022 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,01 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,61 EUR je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 445,23 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 11,74 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Carl Zeiss Meditec einen Umsatz von 398,46 EUR eingefahren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 09.12.2022 erfolgen. Mit der Vorlage der Q4 2023-Bilanz von Carl Zeiss Meditec rechnen Experten am 08.12.2023.

Beim Gewinn 2022 gehen Experten vorab davon aus, dass Carl Zeiss Meditec ein EPS in Höhe von 2,84 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Carl Zeiss Meditec-Aktie

Oktober 2022: Die Expertenmeinungen zur Carl Zeiss Meditec-Aktie

Carl Zeiss Meditec-Aktie tiefer: Millionen-Investitionen in Stammsitz

Carl Zeiss Meditec-Aktie legt zu: Berenberg stuft Carl Zeiss Meditec hoch

Ausgewählte Hebelprodukte auf Carl Zeiss Meditec AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Carl Zeiss Meditec AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Carl Zeiss Meditec AG

Bildquellen: Carl Zeiss Meditec