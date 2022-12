Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec tendiert am Donnerstagmittag auf rotem Terrain

Das Papier von Carl Zeiss Meditec befand sich um 12:22 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,7 Prozent auf 125,00 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte Carl Zeiss Meditec-Aktie bei 124,65 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 126,55 EUR. Der Tagesumsatz der Carl Zeiss Meditec-Aktie belief sich zuletzt auf 8.521 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 188,50 EUR. Dieser Kurs wurde am 16.12.2021 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Carl Zeiss Meditec-Aktie somit 33,69 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 28.09.2022 (101,75 EUR). Derzeit notiert die Carl Zeiss Meditec-Aktie damit 22,85 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das durchschnittliche Kursziel der Carl Zeiss Meditec-Aktie wird bei 162,83 EUR angegeben.

Carl Zeiss Meditec ließ sich am 13.05.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 1,01 EUR. Im letzten Jahr hatte Carl Zeiss Meditec einen Gewinn von 0,61 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz wurde auf 445,23 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 398,46 EUR umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird für den 09.12.2022 terminiert.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2022 auf 2,84 EUR je Aktie belaufen.

