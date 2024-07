Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec am Nachmittag mit roten Vorzeichen

Blick auf Carl Zeiss Meditec-Kurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Carl Zeiss Meditec. Die Carl Zeiss Meditec-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 2,7 Prozent auf 63,70 EUR.

Die Carl Zeiss Meditec-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:51 Uhr mit Abschlägen von 2,7 Prozent bei 63,70 EUR. Die Carl Zeiss Meditec-Aktie gab in der Spitze bis auf 63,55 EUR nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 65,40 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 82.419 Carl Zeiss Meditec-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 14.03.2024 auf bis zu 123,75 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Carl Zeiss Meditec-Aktie 94,27 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 62,30 EUR. Dieser Wert wurde am 24.06.2024 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Carl Zeiss Meditec-Aktie 2,25 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,936 EUR, nach 1,10 EUR im Jahr 2023. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 80,13 EUR für die Carl Zeiss Meditec-Aktie.

Am 09.12.2016 hat Carl Zeiss Meditec die Kennzahlen zum am 30.09.2016 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,38 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,38 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Carl Zeiss Meditec 289,77 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 289,77 Mio. EUR umgesetzt worden.

Die Kennzahlen für Q3 2024 dürfte Carl Zeiss Meditec am 06.08.2024 präsentieren. Experten erwarten die Q3 2025-Kennzahlen am 07.08.2025.

Experten taxieren den Carl Zeiss Meditec-Gewinn für das Jahr 2024 auf 2,13 EUR je Aktie.

