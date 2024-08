Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec reagiert am Mittag positiv

Aktie im Fokus

Die Aktie von Carl Zeiss Meditec gehört am Freitagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von Carl Zeiss Meditec konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,0 Prozent auf 63,10 EUR.

Um 11:40 Uhr ging es für das Carl Zeiss Meditec-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,0 Prozent auf 63,10 EUR. In der Spitze gewann die Carl Zeiss Meditec-Aktie bis auf 63,55 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 63,00 EUR. Zuletzt wechselten 28.882 Carl Zeiss Meditec-Aktien den Besitzer.

Am 14.03.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 123,75 EUR. Derzeit notiert die Carl Zeiss Meditec-Aktie damit 49,01 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.08.2024 bei 59,05 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 6,42 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,897 EUR. Im Vorjahr erhielten Carl Zeiss Meditec-Aktionäre 1,10 EUR je Wertpapier. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 72,25 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Carl Zeiss Meditec am 09.12.2016. Es stand ein EPS von 0,38 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Carl Zeiss Meditec noch ein Gewinn pro Aktie von 0,38 EUR in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 289,77 Mio. EUR, gegenüber 289,77 Mio. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,00 Prozent präsentiert.

Die Carl Zeiss Meditec-Bilanz für Q4 2024 wird am 11.12.2024 erwartet. Einen Blick in die Q4 2025-Bilanz können Carl Zeiss Meditec-Anleger Experten zufolge am 05.12.2025 werfen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Carl Zeiss Meditec-Aktie in Höhe von 1,97 EUR im Jahr 2024 aus.

